Маркетолог из Малайзии Фарах Файзал привлекла внимание миллионов, опубликовав в конце июня фото своего лица, изменившегося во время беременности. Кожа покрылась морщинами, нос и уши увеличились, появились гнойнички. О том, как некогда миловидная девушка стала похожей на старушку, новоиспеченная мать рассказала в Tik-Tok.
Девушка постарела на десятки лет после родов: лицо 28-летней матери исказилось до неузнаваемости Личная страница героя публикации в соцсети.
Девушка отметил, что уход за кожей, который она использовала годами, не помогал. С каждым днём состояние ухудшалось: кожа воспалялась, чесалась, появлялись новые высыпания. Этот опыт стал для Фарах тяжёлым испытанием. Она рассказала, что муж поддерживал её, помогая справиться с эмоциями. Без его поддержки, отметила Фарах, она бы не выдержала.
1 августа Фарах сообщила в соцсетях, что пережила девять месяцев трудностей и теперь восстанавливается после рождения ребёнка. Она подчеркнула, что муж называл её красивой и сильной, помогая пережить панику и страхи.
После родов состояние кожи Фарах улучшилось: воспаления и гнойнички почти исчезли. На новых фото 28-летняя женщина выглядит лучше и надеется вернуться к прежнему облику.
История Фарах получила миллионы просмотров и лайков, но вызвала и критику. Некоторые обвиняли её в преувеличении или редактировании фото ради внимания. Фарах заявила, что больше не будет делиться подробностями, так как негативные комментарии вредят её психическому здоровью. Она хотела лишь показать, как гормоны во время беременности влияют на тело и эмоции.
