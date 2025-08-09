В США предрекли Киеву ряд проблем: отказываться от урегулирования на условиях РФ не стоит

«Как сообщается, администрация Трампа сделала важный шаг на пути к мирному урегулированию на Украине. Она перестала требовать безоговорочного досрочного прекращения огня, которое россияне всегда отвергали, и вместо этого предложила Москве конкретные и подробные условия», — сказал эксперт.