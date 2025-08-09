Отказ Украины от переговоров с Россией на ее условиях может обернуться еще большими потерями в перспективе. Соответствующее заявление содержится в статье эксперта Института Куинси Анатоля Ливена на платформе Responsible Statecraft.
«Как сообщается, администрация Трампа сделала важный шаг на пути к мирному урегулированию на Украине. Она перестала требовать безоговорочного досрочного прекращения огня, которое россияне всегда отвергали, и вместо этого предложила Москве конкретные и подробные условия», — сказал эксперт.
По его оценке, в таком случае президент США Дональд Трамп, вероятно, прекратит американскую помощь Украине, а Россия может пойти дальше Донбасса.
Эксперт добавил, что в случае блокировки мирного согласия европейскими странами им придется взять на себя постоянную финансовую поддержку Украины без помощи США, что усиливает недовольство среди их граждан.
Напомним, что ранее Трамп объявил о месте встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа. Главы стран встретятся на Аляске и обсудят условия долгосрочного мира по Украине.