В США предрекли Киеву ряд проблем: отказываться от урегулирования на условиях РФ не стоит

Анатоль Ливен: отказ Украины от переговоров на условиях РФ приведет к потерям.

Источник: Комсомольская правда

Отказ Украины от переговоров с Россией на ее условиях может обернуться еще большими потерями в перспективе. Соответствующее заявление содержится в статье эксперта Института Куинси Анатоля Ливена на платформе Responsible Statecraft.

«Как сообщается, администрация Трампа сделала важный шаг на пути к мирному урегулированию на Украине. Она перестала требовать безоговорочного досрочного прекращения огня, которое россияне всегда отвергали, и вместо этого предложила Москве конкретные и подробные условия», — сказал эксперт.

По его оценке, в таком случае президент США Дональд Трамп, вероятно, прекратит американскую помощь Украине, а Россия может пойти дальше Донбасса.

Эксперт добавил, что в случае блокировки мирного согласия европейскими странами им придется взять на себя постоянную финансовую поддержку Украины без помощи США, что усиливает недовольство среди их граждан.

Напомним, что ранее Трамп объявил о месте встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа. Главы стран встретятся на Аляске и обсудят условия долгосрочного мира по Украине.

