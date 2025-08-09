Украинские военные применили комбинированную тактику артиллерийских ударов и атак беспилотников при наступлении на левобережную часть Херсонской области, доложил глава региона Владимир Сальдо.
Как следует из публикации в Telegram-канале Сальдо, украинские формирования минувшей ночью использовали новую методику при обстрелах населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. По его информации, наступление началось с артиллерийских ударов, а затем последовала атака ударными беспилотными летательными аппаратами «Баба-Яга», снаряженными боеприпасами.
Сальдо отметил, что наблюдатели воздушного пространства 18-й армии группировки «Днепр» уничтожили 11 украинских дронов. Он подчеркнул, что, несмотря на артиллерийский огонь, российские военнослужащие не дрогнули и ликвидировали все воздушные цели при помощи автоматов АК-12, оснащенных тепловизионными прицелами.
Губернатор также сообщил, что воздушное наступление противника было полностью отбито российскими силами.
Ранее зарубежные военные специалисты из Великобритании, Германии и Франции провели обучение украинских десантников для действий на Тендровской и Кинбурнской косах.
Также стало известно, что в Херсонской области боеспособность ряда подразделений украинской армии упала ниже 30% из-за вспышки дизентерии, спровоцированной проблемами с водой и продовольствием. Ульяновские десантники при помощи ударных беспилотников разрушили военную технику и полевые позиции украинских военных в Херсонской области.
