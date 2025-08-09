Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ Херсонской области

Как следует из публикации в Telegram-канале Сальдо, украинские формирования минувшей ночью использовали новую методику при обстрелах населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. По его информации, наступление началось с артиллерийских ударов, а затем последовала атака ударными беспилотными летательными аппаратами «Баба-Яга», снаряженными боеприпасами.