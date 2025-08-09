Ричмонд
Названа причина, из-за которой не будет встречи Путина и Трампа в Италии

Посол Парамонов: встреча Путина и Трампа не пройдёт в Италии из-за русофобии.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме не состоялась из-за русофобской позиции итальянского политического руководства. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

«Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства [итальянского экс-премьера] Марио Драги», — сказал Парамонов.

Как заявил российский дипломат, Италия обладала всеми необходимыми условиями для проведения переговоров глав РФ и США: развитой инфраструктурой, традиционно доброжелательным отношением итальянцев к России и богатым опытом организации важных международных мероприятий.

Ранее KP.RU писал, что для встречи президента США и российского главы 15 августа была выбрана Аляска.

