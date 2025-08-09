ВС РФ уничтожили бомбой ФАБ-3000 пункт дислокации бригады ВСУ в ДНР

Так, ведомство обнародовало кадры ликвидации пункта временного базирования подразделений 63-й отдельной егерской бригады ВСУ с использованием данного боеприпаса, а также видео, на котором демонстрируется уничтожение пункта временного базирования подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты в районе населенного пункта Федоровка (ДНР).