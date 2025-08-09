Станкович намекнул о возможной отставке с поста тренера «Спартака»

Матч четвёртого тура Российской Премьер-лиги между столичными командами «Локомотив» и «Спартак» в Черкизово завершился убедительной победой железнодорожников 4−2. Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова набрала 12 очков в четырех первых матчах сезона и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Московский «Спартак» набрал всего лишь четыре очка в четырех играх, и на данным момент занимает 11 место.
После матча главный тренер футбольного клуба «Спартак» Москва, Деян Станкович, намекнул на свою возможную отставку, используя ироничную формулировку. Он заявил, что существует два типа тренеров: те, кто уже уволен и те, кого вот-вот уволят. После чего добавил, что есть и те, кто уходит по собственному желанию. Станкович оставил вопрос о том, к какой категории он относится, открытым, тем самым интригующе обозначив неопределенность своего будущего в «Спартаке», сообщает известный спортивный журналист Артем Калинин в своем телеграм-канале.
В Кубке России 12 августа «Спартак» на своем поле играет с махачкалинским «Динамо», в пятом туре РПЛ 16 августа дома встречается с «Зенитом».