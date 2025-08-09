Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станкович намекнул о возможной отставке с поста тренера «Спартака»

«Спартак» проиграл «Локомотиву» в четвертом туре РПЛ, после матча Станкович высказался о своей отставке.

Матч четвёртого тура Российской Премьер-лиги между столичными командами «Локомотив» и «Спартак» в Черкизово завершился убедительной победой железнодорожников 4−2. Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова набрала 12 очков в четырех первых матчах сезона и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Московский «Спартак» набрал всего лишь четыре очка в четырех играх, и на данным момент занимает 11 место.

После матча главный тренер футбольного клуба «Спартак» Москва, Деян Станкович, намекнул на свою возможную отставку, используя ироничную формулировку. Он заявил, что существует два типа тренеров: те, кто уже уволен и те, кого вот-вот уволят. После чего добавил, что есть и те, кто уходит по собственному желанию. Станкович оставил вопрос о том, к какой категории он относится, открытым, тем самым интригующе обозначив неопределенность своего будущего в «Спартаке», сообщает известный спортивный журналист Артем Калинин в своем телеграм-канале.

В Кубке России 12 августа «Спартак» на своем поле играет с махачкалинским «Динамо», в пятом туре РПЛ 16 августа дома встречается с «Зенитом».