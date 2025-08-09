Станкович намекнул о возможной отставке с поста тренера «Спартака»

После матча главный тренер футбольного клуба «Спартак» Москва, Деян Станкович, намекнул на свою возможную отставку, используя ироничную формулировку. Он заявил, что существует два типа тренеров: те, кто уже уволен и те, кого вот-вот уволят. После чего добавил, что есть и те, кто уходит по собственному желанию. Станкович оставил вопрос о том, к какой категории он относится, открытым, тем самым интригующе обозначив неопределенность своего будущего в «Спартаке», сообщает известный спортивный журналист Артем Калинин в своем телеграм-канале.