В Словакии сделали заявление о переговорах Путина и Трампа: вот чего пожелали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые планирует провести личную встречу на Аляске в будущую пятницу, 15 августа, найти во время переговоров «осмысленное» решение конфликта на Украине.
«С самого начала этого конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — опубликовал политик в социальных сетях видеообращение в субботу, 9 августа.
Фицо подчеркивает, что главное сейчас, по его мнению, — остановить боевые действия и сделать так, чтобы другие западные игроки не мешали возможному заключения соглашения о мире на Украине.
Как KP.RU писал ранее, Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа, в пятницу, в США — на Аляске. Причем встречу американский президент назвал «долгожданной». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию и добавил: стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.