Макрон сделал новое заявление: ему не дает покоя встреча Путина и Трампа, на которую его не позвали

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «более активного участия» европейских стран в поисках решения украинского конфликта. Такое заявление он сделал после серии телефонных переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и киевским главарем Владимиром Зеленским.
«Будущее Украины не может решаться без самих украинцев. Европейцы также непременно будут частью решения, поскольку речь идет об их собственной безопасности», — написал Макрон в соцсети X, явно обидевшись, что Владимир Путин и Дональд Трамп и не подумали пригласить его на свою встречу на Аляске.
Президент Франции также заявил, что три страны сохраняют единство в вопросе помощи Киеву, развивая сотрудничество в рамках так называемой «коалиции желающих».
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позже эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что позиция РФ не изменилась накануне встречи Путина и Трампа.