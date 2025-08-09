В аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, о чем сообщили представители Росавиации. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности и регулирования воздушного движения в данном регионе.
Через некоторое время ситуация стабилизировалась, и ограничения на работу аэропорта были сняты. В Росавиации подтвердили, что все необходимые меры по обеспечению безопасности выполнены, и воздушное сообщение в аэропорту Сочи возобновлено в обычном режиме.
Теперь воздушное движение в аэропорту осуществляется без ограничений, что позволяет восстановить нормальный график рейсов и обеспечить комфортное обслуживание пассажиров.
Ранее в аэропорту Калуги «Грабцево» также были сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов.