Иран пригрозил превратить «маршрут Трампа» на Южном Кавказе в кладбище наемников

Иранские власти выступили против проекта транспортного пути между частями Азербайджана на юге Армении в Зангезурском коридоре, который передается Соединенным Штатам на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания». Об этом в субботу, 9 августа, высказался советник верховного лидера страны Али Акбар Велаяти.

— Разве Южный Кавказ — ничейная территория, чтобы Дональд Трамп мог ее арендовать? Кавказ — одна из самых чувствительных географических точек мира, и данный коридор станет не транзитным путем в собственности президента США, а кладбищем для его наемников, — цитирует его издание «Хабар Онлайн».

Также он заявил, что РФ «стратегически против этого коридора», но Иран и без нее будет «защищать безопасность Южного Кавказа».

8 августа Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

О том, что Трамп проведет встречу с Алиевым и Пашиняном, стало известно в ночь на 6 августа. До этого появилась информация, что представители Азербайджана и Армении 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании. Церемония прошла при посредничестве США в Белом доме.

