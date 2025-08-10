Росавиация ограничила работу аэропортов в четырех городах

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах четырех городов. Это авиагавани Калуги, Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что цель введения ограничений — обеспечить безопасность полетов.
Ранее вечером в субботу, 9 августа, Росавиации вводила ограничения в аэропорту Сочи. Спустя примерно час ограничения сняли.