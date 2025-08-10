Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Прохоров день 10 августа на Прохоры-Пармены

Узнали, что можно и нельзя делать 10 августа, когда празднуют Прохоров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 августа вспоминает святого Прохора. В народе принято праздновать Прохоров день. Вместе с тем есть и другое название — Прохоры-Пармены. Это был праздник кузнецов.

Что нельзя делать 10 августа.

Запрещено давать в долг. Предки верили, что могут отвернуться благополучие и удача. Не стоит совершать большие покупки. День не подходит для того, чтобы менять работу и место жительства.

Что можно делать 10 августа.

По традиции, в названный день было принято чествовать кузнецов, дарить им разные подарки в благодарность за помощь. А еще 10 августа начинали перепахивать поля, копать картофель, собирать яблоки и грибы.

Согласно приметам, большое количество росы утром предсказывает солнечный день. В том случае, если появился иней, то зима окажется суровой и ранней.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».

Кстати, певица Наталья Подольская рассказала, кто помогает ей с детьми на отдыхе в Испании: «У нас замечательный нянь!».