Что можно и нельзя делать в Прохоров день 10 августа на Прохоры-Пармены

Православная церковь 10 августа вспоминает святого Прохора. В народе принято праздновать Прохоров день. Вместе с тем есть и другое название — Прохоры-Пармены. Это был праздник кузнецов.
Что нельзя делать 10 августа.
Запрещено давать в долг. Предки верили, что могут отвернуться благополучие и удача. Не стоит совершать большие покупки. День не подходит для того, чтобы менять работу и место жительства.
Что можно делать 10 августа.
По традиции, в названный день было принято чествовать кузнецов, дарить им разные подарки в благодарность за помощь. А еще 10 августа начинали перепахивать поля, копать картофель, собирать яблоки и грибы.
Согласно приметам, большое количество росы утром предсказывает солнечный день. В том случае, если появился иней, то зима окажется суровой и ранней.
