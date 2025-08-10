Футболист, винодел и серцеед. 7 фактов об Антонио Бандерасе

Во время работы над фильмом «Двое — это слишком» (1995) между Бандерасом и его партнершей Мелани Гриффит вспыхнули чувства. Несмотря на то, что оба были в браке, их роман привел к свадьбе в 1996 году. Они прожили вместе 18 лет и воспитали дочь Стеллу, а также детей Мелани от предыдущих браков.