Открытка и поздравления на День строителя

«Ну что, мастерок? С Днём строителя! Желаю, чтобы бетон не схватывался раньше времени, прорабы не орали по пустякам, а каска защищала не только от кирпичей, но и от глупых вопросов заказчиков. Главное — помни: если что-то криво, это не брак, это “авторский замысел”!».