Королевские поглаживания и хитрая лысина. 6 фактов из жизни Александра Адабашьяна

В детстве Адабашьян хотел быть водителем трамвая, потом — клоуном. Учился во французской спецшколе, куда часто привозили высоких иностранных гостей. В интервью «Аргументам и Фактам» он как-то рассказывал, что однажды перед визитом королевы Елизаветы Бельгийской ученикам велели ходить по черной лестнице, чтобы не портить вид. Но Адабашьян случайно выскочил прямо перед королевой. Та погладила его по голове и пожелала успехов. После этого он передумал быть клоуном.