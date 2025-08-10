Королевские поглаживания и хитрая лысина. 6 фактов из жизни Александра Адабашьяна

Актер, сценарист и режиссер Александр Адабашьян стал легендой советского и российского кино. Его работы с Никитой Михалковым вошли в золотой фонд кинематографа, а роль дворецкого Бэрримора в «Собаке Баскервилей» запомнилась миллионам зрителей.
«МК» собрал 6 фактов из жизни мэтра.
1. Мечтал стать клоуном, но королева Бельгии изменила его планы.
В детстве Адабашьян хотел быть водителем трамвая, потом — клоуном. Учился во французской спецшколе, куда часто привозили высоких иностранных гостей. В интервью «Аргументам и Фактам» он как-то рассказывал, что однажды перед визитом королевы Елизаветы Бельгийской ученикам велели ходить по черной лестнице, чтобы не портить вид. Но Адабашьян случайно выскочил прямо перед королевой. Та погладила его по голове и пожелала успехов. После этого он передумал быть клоуном.
2. Хотел стать художником, но кино перевернуло его жизнь.
Адабашьян учился в Строгановском училище и собирался посвятить себя живописи, но неожиданно Никита Михалков пригласил его поработать над своей курсовой работой. Позже Адабашьян стал художником-постановщиком в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», а затем — соавтором сценариев ко многим картинам Михалкова.
3. Хитростью уговорил актера побриться налысо.
Для роли Захара в «Нескольких днях из жизни Обломова» Михалкову нужен был лысый актер. Андрей Попов, известный ролями Героев Соцтруда, отказывался брить роскошную шевелюру. Тогда Михалков, Адабашьян и ассистент режиссера Сергей Артамонов пришли к нему в гримерку… все трое наголо. Попов сдался и согласился «оболваниться».
4. «Овсянка, сэр!» — импровизация, ставшая культовой.
Роль Бэрримора в «Собаке Баскервилей» досталась Адабашьяну случайно. Он и Михалков просто зашли на «Ленфильм», где Игорь Масленников искал актеров. Фраза «Овсянка, сэр!» родилась спонтанно. Адабашьян придумал, что его герой ненавидит Ватсона (Соломина) и накладывает ему меньше каши, чем другим. В кадре у Соломина даже лежал блокнот с надписью: «Бэрримор — дурак».
5. Снял фильм во Франции с Янковским.
В 1990 году Адабашьян дебютировал как режиссер с фильмом «Мадо, до востребования» — экранизацией французского романа. Главную роль сыграл Олег Янковский. Картину номинировали на «Сезар», а сам Адабашьян оказался в списке «12 лучших французских режиссеров года» — несмотря на то, что французским не был.
6. До сих пор снимается и ставит спектакли.
Адабашьян продолжает работать: пишет сценарии, играет в кино, ставит спектакли. А еще он — дедушка семерых внуков, которым рассказывает истории из своей удивительной жизни.
Его карьера — пример того, как случайности становятся судьбой. От клоуна до «французского режиссера», от художника до любимого актера миллионов — путь длиной в 80 лет, полный юмора и мудрости.