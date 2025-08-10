10 августа: какой сегодня праздник

10 августа 2025 года — 222-й день года, до конца года остается 143 дня.
Праздники в России.
День строителя — чествование тех, кто возводит дома и города. День гиревого спорта — силовые традиции и здоровый образ жизни. День заботливого мужа — повод лишний раз сказать спасибо своим вторым половинкам.
Международные праздники.
День попутного ветра — символ удачи и благоприятных перемен. Всемирный день льва — защита и сохранение этих величественных хищников. Международный день биодизеля — экологичное топливо будущего. День видеоблогера (влогинга) — праздник для всех, кто создает контент в интернете.
Православный праздник.
Праздник Смоленской иконы Божией Матери («Одигитрия» — «Путеводительница») — одна из самых почитаемых святынь на Руси.
Народный календарь: Прохоры — Пармены.
На Руси верили, что 10 августа — не лучший день для торговли: купленное могло сломаться или потеряться. Но это был праздник кузнецов, которых уважали и угощали.
Традиции дня:
Сбор урожая — выкапывали молодой картофель, снимали груши. Выкапывали луковицы тюльпанов — готовили цветы к следующему сезону. Готовили блюда из картофеля — пекли драники, варили супы.
Приметы:
Если картофельная ботва уже увядает — осень будет ранней. Гроза в этот день — к холодной зиме. Много паутины в воздухе — к теплой осени.
Мужские: Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей.
Женские: Анастасия, Антонина, Елена, Ирина.
Кто из знаменитостей родился 10 августа?
Вениамин Смехов (1940) — актер («Д’Артаньян и три мушкетера»).Александр Адабашьян (1945) — сценарист и актер. Антонио Бандерас (1960) — легендарный актер и режиссер. Кайли Дженнер (1997) — модель и бизнесвумен.
Памятные даты.
1500 г. — открытие острова Мадагаскар.
1524 г. — основание Новодевичьего монастыря в Москве.
1889 г. — патент на бутылку с винтовой пробкой.
1931 г. — учреждение званий «Народный артист РСФСР» и «Заслуженный артист РСФСР».
1985 г. — Майкл Джексон купил права на песни The Beatles за $47,5 млн.
2003 г. — первая космическая свадьба (невеста была на Земле, жених — на МКС).