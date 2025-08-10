10 августа: какой сегодня праздник

День попутного ветра — символ удачи и благоприятных перемен. Всемирный день льва — защита и сохранение этих величественных хищников. Международный день биодизеля — экологичное топливо будущего. День видеоблогера (влогинга) — праздник для всех, кто создает контент в интернете.