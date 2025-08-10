Народный календарь. Почему 13 августа нельзя отказывать бездомным и малоимущим

13 августа по народному календарю отмечают Евдокимов день. В эту дату церковь чествует греческого святого Евдокима Каппадокиянина. Его считают покровителем семьи и дома. Праведник дал обет безбрачия и целомудрия и до конца своей жизни из всех женщин общался только со своей матерью.
Согласно преданию, своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, и тот призвал его к себе в 33-летнем возрасте. Сразу после кончины святого у его гроба начали происходить чудеса: многие больные находили исцеление. А через несколько месяцев гроб открыли и обнаружили там нетленные мощи, благоухающие дивным ароматом.
Также в этот день на Руси отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Во время него люди ели свежий хлеб, овощи и многочисленные ягоды. В эту дату нельзя отказывать в помощи бездомным и малоимущим, иначе человека ждут проблемы во всех сферах жизни.
Приметы погоды:
Пчелы в поле летят — к хорошей погоде.
Сильный ветер на Евдокима — зима будет снежной.
Туман над лесом — пора идти по грибы.
Именины отмечают: Сергей, Степан, Пелагея, Евдоким, Вениамин, Антон, Георгий, Иван, Иосиф.