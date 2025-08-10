День лени и День «Побалуйте свою собаку»: какие праздники отмечают в России и мире 10 августа

10 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День лени, День «Побалуйте свою собаку» и День попутного ветра.
День лени.
День лени отмечается в США с целью напомнить о важности отдыха и заботы о себе. 10 августа следует провести пассивно. Например, полежать подольше на диване, кровати или гамаке. Посмотреть фильм, послушать музыку или просто неторопливо о чем-то поразмышлять. Можно принять ванну, сходить на массаж, помедитировать или заняться йогой.
День «Побалуйте свою собаку».
Цель Дня «Побалуйте свою собаку» — выразить своему питомцу любовь и внимание. В этот праздник можно купить своей собаке какой-нибудь деликатес, побольше поиграть с ней, устроить длительную прогулку на природе или просто почаще обнимать и гладить своего питомца.
День попутного ветра.
День попутного ветра, как правило, отмечают в прибрежных городах. Там 10 августа устраиваются соревнования по парусным видам спорта. Также в этот праздник проходят тематические концерты, посвященные профессиям, связанным с морем.