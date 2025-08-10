День лени и День «Побалуйте свою собаку»: какие праздники отмечают в России и мире 10 августа

День лени отмечается в США с целью напомнить о важности отдыха и заботы о себе. 10 августа следует провести пассивно. Например, полежать подольше на диване, кровати или гамаке. Посмотреть фильм, послушать музыку или просто неторопливо о чем-то поразмышлять. Можно принять ванну, сходить на массаж, помедитировать или заняться йогой.