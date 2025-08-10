Календарь на 10 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник, который напоминает человечеству о необходимости беречь одного из самых величественных представителей животного мира. Львы — символ силы, благородства и власти — давно заняли особое место в культуре, религии и геральдике. Но сегодня они нуждаются не в почестях, а в защите. Этот день был учрежден в 2013 году по инициативе южноафриканских экологов Кевина и Беверли Ричардсонов, посвятивших свою жизнь изучению и спасению львов. Главная цель праздника — привлечь внимание к тому, что популяция львов стремительно сокращается: за последние 100 лет она уменьшилась более чем на 90%. Сейчас в дикой природе обитает менее 20 тыс. особей.