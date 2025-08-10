Общество грязных тарелок: британский социолог усомнился в собственной науке

Но это лишь дополнительная краска, подспудное ощущение от «Социальных наук как колдовства», которые без лишней лирики, подробно и аргументированно обрисовывают проблемы исследований на протяжении всей истории социологии достаточно понятно даже для читателя, далекого от заявленной тематики. Принципиальную проблему Андрески видит в «склонности людей как объектов исследования реагировать на то, что о них говорят». В этом плане естественные науки по определению изначально проигрывают социальным: «…представьте только, насколько печальна была бы участь ученого-естественника, если бы объекты его исследования взяли себе в привычку реагировать на то, что он о них говорит, то есть если бы вещества могли прочесть или услышать то, что химик пишет или говорит о них, и изготовились выпрыгнуть из своих контейнеров и сжечь его, как только им не понравится то, что они увидели на его доске или в блокноте». По мнению Андрески, способность объектов социального исследования как-то реагировать на его результаты создает три рода препятствий для развития социальных наук: сложности с верификацией высказываний, давление, оказываемое на исследователей, и «широкие возможности безответственного применения лжи и криптопропаганды».