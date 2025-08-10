Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса установили ограничения

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск самолётов действуют в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты: Владикавказ (“Беслан”), Грозный (“Северный”), Калуга (“Грабцево”), Магас — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Напомним, вечером в субботу временные ограничения на приём и отправку воздушных судов были установлены в аэропорту Сочи.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на взлёт и посадку самолётов были введены в воздушных гаванях Казани, Калуги, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Владикавказа.