В Германии усыпили новорожденных тигрят: во всем обвинили тигрицу

«С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей. Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня пришлось усыпить потомство», — заявила директор зоопарка Йорга Юнхольда.