В Германии усыпили новорожденных тигрят: во всем обвинили тигрицу

В зоопарке Лейпцига (Германия) было принято решение усыпить трех детенышей краснокнижного амурского тигра из-за того, что их не приняла мать. Об этом в субботу, 9 августа, сообщили представители пресс-службы зверинца.
В минувшую среду, 6 августа, тигрица Юшка впервые стала матерью, родив трех котят. В первые часы после их появление на свет она заботилась о потомстве, однако, когда малыши потянулись за молоком, большая кошка потеряла к ним какой-либо интерес.
«С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей. Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня пришлось усыпить потомство», — заявила директор зоопарка Йорга Юнхольда.
В течение двух дней Юшка не обращал внимание на выводок, из-за чего котята сильно ослабли. По словам ветеринара зоопарка Андреаса Бернхарда, после этого у матери и вовсе перестал возникать какой-либо стимул к кормлению потомства.
Как KP.RU писал ранее, популяции амурского тигра в РФ больше не угрожает вымирание. Активная работа по сохранению этого вида больших котов началась в нашей стране более 13 лет назад. Тогда тигров насчитывалось около 430. Специалисты проделали большую и серьезную работу.