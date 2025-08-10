Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» повторил клубный антирекорд

Московский «Спартак» повторил свое клубное антирекордное достижение по числу пропущенных голов после четырех туров РПЛ.

Московский «Спартак» повторил свое клубное антирекордное достижение по числу пропущенных голов после четырех туров РПЛ.

После встреч с махачкалинским «Динамо», калининградской «Балтикой», тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» в активе «красно-белых» восемь пропущенных мячей.

Столько же было лишь в 2004 году под руководством итальянского наставника Невио Скалы. Тогда в составе «Спартака» еще играли Дмитрий Аленичев и Роман Павлюченко.

В четвертом туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4. Таким образом, половину всех голов «красно-белые» пропустили в единственном поединке.

В пятом туре «Спартак» 16 августа на родной арене примет «Зенит». В настоящий момент коллектив Деяна Станковича располагается на 11-й строчке.

После матча главный тренер футбольного клуба «Спартак» Москва, Деян Станкович, намекнул на свою возможную отставку, используя ироничную формулировку. Он заявил, что существует два типа тренеров: те, кто уже уволен и те, кого вот-вот уволят. После чего добавил, что есть и те, кто уходит по собственному желанию.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше