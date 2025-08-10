«Спартак» повторил клубный антирекорд

Московский «Спартак» повторил свое клубное антирекордное достижение по числу пропущенных голов после четырех туров РПЛ.
Столько же было лишь в 2004 году под руководством итальянского наставника Невио Скалы. Тогда в составе «Спартака» еще играли Дмитрий Аленичев и Роман Павлюченко.
В четвертом туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4. Таким образом, половину всех голов «красно-белые» пропустили в единственном поединке.
В пятом туре «Спартак» 16 августа на родной арене примет «Зенит». В настоящий момент коллектив Деяна Станковича располагается на 11-й строчке.
После матча главный тренер футбольного клуба «Спартак» Москва, Деян Станкович, намекнул на свою возможную отставку, используя ироничную формулировку. Он заявил, что существует два типа тренеров: те, кто уже уволен и те, кого вот-вот уволят. После чего добавил, что есть и те, кто уходит по собственному желанию.