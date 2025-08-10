Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют

Нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе в сторону центра — от улицы Мневники до улицы 1905 года, по улице 1905 года — от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной и по самой Краснопресненской набережной — от улицы 1905 года до Смоленской набережной. С 07.00 до 12.30 нельзя будет проехать по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным и по улице Лужники. С 07.00 до 19.30 — по Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Малому Устьинскому мосту.