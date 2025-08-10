В зоопарке немецкого города усыпили троих детенышей краснокнижного амурского тигра

Сотрудники зоопарка Лейпцига (город в немецкой Саксонии) усыпали трех детенышей амурского тигра. Этот вид больших кошек занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.
В пресс-службе Лейпцигского зоопарка рассказали, что на такой шаг пошли из-за отказа матери-тигрицы кормить свое потомство.
Тигрята родились в минувшую среду у амурской тигрицы Юшки. В первые часы тигрица заботливо оберегала своих детенышей, однако как только они потянулись за молоком, она потеряла к ним интерес, пояснили в зоосаде. К слову, это было первое потомство у Юшки.
«С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей», — отметили в зоопарке.
Там добавили, что до момента усыпления тигрят на протяжении почти двух суток амурская тигрица не обращала внимания на выводок. В связи с этим детеныши сильно ослабли. При этом в зоопарке надеются, что полученный негативный опыт поможет Юшке в следующий раз лучше выполнять свои материнские обязанности.
