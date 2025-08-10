В зоопарке немецкого города усыпили троих детенышей краснокнижного амурского тигра

Там добавили, что до момента усыпления тигрят на протяжении почти двух суток амурская тигрица не обращала внимания на выводок. В связи с этим детеныши сильно ослабли. При этом в зоопарке надеются, что полученный негативный опыт поможет Юшке в следующий раз лучше выполнять свои материнские обязанности.