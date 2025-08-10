Китай уличили в использовании внеземных технологий: что могли создать в КНР

Китай, возможно, создает устройства, чей технологический уровень соответствует внеземным разработкам. Об этом пишет The Times со ссылкой на американского инженера в области аэрокосмических технологий Сальватор Паис.
Изучив публикацию китайских исследователей в журнале IEEE Transactions on Plasma Science, посвященную устройству плазменного сжатия для термоядерного синтеза, Паис пришел к выводу о возможном параллельном развитии аналогичных технологий в КНР.
Несмотря на отсутствие научного признания и экспериментальных подтверждений его теорий, Паис в 2019 году получил от ВМС США грант в размере $508 тыс. на разработку генератора мощного электромагнитного поля.
Напомним, что ранее Паис получил патент ВМС США на разработку аппарата, якобы способного достигать сверхсветовой скорости. Эта концепция привлекла внимание сообщества уфологов, увидевших в ней возможное доказательство того, что Пентагон располагает инопланетными технологиями.
Накануне Нацразведка США подтвердила веру в существование инопланетян.