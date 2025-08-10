В Новосибирске могут отменить штрафы за тонировку авто

В Государственную Думу 7 августа 2025 года был внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей. Инициатором выступила партия «Новые люди», которая еще год назад, в июле 2024 года, анонсировала подготовку законопроекта. Соавтором поправок стала блогер Елена Лисовская, известная как «Лиса Рулит», которая в 2024 году баллотировалась в Московскую городскую думу, используя эту инициативу в своей предвыборной кампании.
Законопроект предлагает упразднить часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающую штраф в 500 рублей за нарушение требований к светопропусканию ветрового и передних боковых стекол.
Правительство РФ на данный момент представило резко отрицательный отзыв на законопроект. Во-первых, в правительстве считают некорректным сравнение климатических условий России с другими странами и напоминают, что в стране все-таки уже разрешена тонировка задних стекол. Во-вторых, отмена штрафа может привести к несоблюдению положений Технического регламента, что противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе — такого нельзя допустить, по мнению министерств. В-третьих, сама отмена этой нормы ничего не даст — даже при отмене части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, водителей все равно можно будет штрафовать по части 1 той же статьи за ограничение обзорности из-за тонировки, причем без проведения замеров светопропускания.
Несмотря на отрицательный отзыв правительства, законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме. Ранее все подобные инициативы были отклонены.