В Новосибирске могут отменить штрафы за тонировку авто

Правительство РФ на данный момент представило резко отрицательный отзыв на законопроект. Во-первых, в правительстве считают некорректным сравнение климатических условий России с другими странами и напоминают, что в стране все-таки уже разрешена тонировка задних стекол. Во-вторых, отмена штрафа может привести к несоблюдению положений Технического регламента, что противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе — такого нельзя допустить, по мнению министерств. В-третьих, сама отмена этой нормы ничего не даст — даже при отмене части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, водителей все равно можно будет штрафовать по части 1 той же статьи за ограничение обзорности из-за тонировки, причем без проведения замеров светопропускания.