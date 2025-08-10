Ричмонд
Вылетевший из Стамбула в РФ лайнер вернулся в Турцию из-за здоровья пилота

Самолёт турецкой авиакомпании AJet развернулся в небе над Румынией.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирское воздушное судно, отправившееся из турецкого Стамбула в Петербург, вернулось в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота, информирует HavaSosyalMedya.

Самолёт развернулся в небе над Румынией.

«Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот», — говорится в сообщении.

Речь идёт о лайнере турецкой авиакомпании AJet, он выполнял рейс VF291.

В настоящее время здоровью пилота ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китайскую Народную Республику, развернулся, потому что пилот забыл паспорт.