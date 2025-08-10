Ричмонд
Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение

У побережья северных Курил в Тихом океане в ночь на воскресенье, 10 августа, зафиксировали землетрясение.

У побережья северных Курил в Тихом океане в ночь на воскресенье, 10 августа, зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 6,1, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южный-Сахалинск» Елену Семенову.

«Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа», — рассказала специалист.

Она отметила, что эпицентр подземных толчков находился в 284 километрах к востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал на глубине в 31 километр.

Семена добавила, что в Северо-Курильске могли почувствовать землетрясение силой до четырех баллов.

При этом угрозу цунами в регионе не объявляли.

В то же время на Камчатке продолжается активность вулканов. Краевое ГУ МЧС ранее проинформировало о новой серии афтершоков.