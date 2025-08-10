С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Как будут выплачивать премии и зарплаты

— Снизить премию до 100% можно практически за любые проступки. Например, за опоздание на работу. Даже самое незначительное. Поэтому нововведение направлено на защиту прав работника. Если премии и лишат, то это станет уже не так критично для бюджета сотрудника. К тому же трудовые отношения станут прозрачнее, — добавила Елена Кузнецова.