В зоопарке Лейпцига усыпили трех амурских тигрят, так как от них отказалась мать

Пятеро детенышей среднеазиатской черепахи, обнаруженных на мусорной площадке в Твери, будут отправлены в Москву для прохождения лечения. Об этом 6 августа сообщили в Росприроднадзоре. Сотрудники ведомства доставили их в специализированную организацию, входящую в Союз зоопарков и аквариумов РФ, где им будет оказан необходимый уход и лечение.