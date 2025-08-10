В зоопарке Лейпцига усыпили трех амурских тигрят, так как от них отказалась мать

Зоопарк в немецком городе Лейпциге усыпил трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра, потому что их не приняла мать. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Уточняется, что Юшка родила трех тигрят 6 августа. В первые часы она образцово заботилась о детенышах, но вскоре без видимой причины бросила их. Они слабели на протяжении двух дней.
— С точки зрения нас, людей, то, что тигрица отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей, — сказано в сообщении.
Тигрят пришлось усыпить, чтобы избавить от страданий из-за голода. Сотрудники зоопарка выразили надежду, что полученный опыт пригодится Юшке в следующий раз и она сможет внести свой вклад в выживание вида.
Пятеро детенышей среднеазиатской черепахи, обнаруженных на мусорной площадке в Твери, будут отправлены в Москву для прохождения лечения. Об этом 6 августа сообщили в Росприроднадзоре. Сотрудники ведомства доставили их в специализированную организацию, входящую в Союз зоопарков и аквариумов РФ, где им будет оказан необходимый уход и лечение.