Bild: 536 неопознанных дронов были замечаны в небе над Германией за три месяца

Более 500 неизвестных БПЛА были зафиксированы в небе над ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2025 года в воздушном пространстве Германии было зарегистрировано 536 случаев пролета разведывательных беспилотников неизвестного происхождения. Об этом пишет Bild, ссылаясь на закрытый отчет немецких правоохранительных органов.

Согласно этим данным, чаще всего беспилотники появлялись над военными объектами (117 инцидентов) и ключевыми инфраструктурными сооружениями (88 случаев).

Наибольшую активность зафиксировали в районе военно-морской базы в Вильгельмсхафене и авиабазы Рамштайн, где одновременно наблюдали до 15 дронов. Также воздушные аппараты замечены над транспортными узлами, оборонными заводами и правительственными учреждениями.

Хотя в докладе не найдено подтверждений иностранного вмешательства, такая версия остается вероятной. Парадоксально, но бундесвер юридически не может нейтрализовать беспилотники, даже если они явно ведут разведку стратегических объектов.

В январе этого года KP.RU писал о массовом налете неопознанных БПЛА на военные базы ФРГ.

