Бухали, жгли, каялись: истории российских звёзд, которые смогли завязать

«Я сдаюсь»: как Лера Кудрявцева борется с алкоголизмом в семье.
Недавно известная телеведущая и актриса Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Бывший спортсмен после завершения карьеры часто уходит в запои.
— Я делала всё, что могла. Спасала, лечила (рехабы, кодировки, врачи, клиники). Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Я сдаюсь… И рыдаю. Я боюсь, что он умрёт, что что‑то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. Ведь если что произойдёт — я всю жизнь себе этого не прощу, — написала Кудрявцева в своём телеграм-канале.
Проблемы с алкоголем часто испытывают публичные люди. У каждого причины разные: кто-то страдает от давления общественности, кто-то — из-за нереализованности, а другие таким образом пытаются снять стресс. Только вот распитие спиртных напитков ничем не помогает, а лишь усугубляет проблемы со здоровьем. Расскажем о звёздах, которые убедились в этом на собственном примере.
«Я бы не выжила»: страшное падение и возвращение Даны Борисовой.
Телеведущая Дана Борисова после расставания с любимым мужчиной и отцом своей дочери начала много пить и употреблять запрещённые вещества. Её пьяные выходки часто попадали в СМИ, а о зависимости телеведущей говорили даже на ток-шоу. Борисова была вынуждена лечь в клинику, чтобы побороть зависимость и подлечить здоровье, которое быстро испортилось.
— Я признала собственное бессилие, поэтому восемь месяцев выздоравливала в закрытом реабилитационном центре. Сама бы, я думаю, всё-таки не справилась. Я бы рассчитывала только на себя, не искала никаких мотиваций — брошу ради ребёнка, ради семьи. Конкретно надо понять, что это тебе необходимо, для тебя это комфортно, твоей жизни что-то угрожает, если ты не примешь какие-то меры, — признавалась Борисова в интервью «Газете.ru».
Сейчас Дана ведёт здоровый образ жизни и выпустила книгу о том, как поборола зависимость.
Почему певица МакSим чуть не погибла из-за бутылки.
Летом 2023 года певица МакSим опубликовала в своих соцсетях обращение, где призналась, что страдает алкогольной зависимостью. Это случилось после того, как исполнительницу хита «Нежность» несколько раз поймали на концертах в нетрезвом виде.
— В моём случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня ничего не действовало. И я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы ещё не на дне. А когда вы признаёте, что остался только Бог с вами, тогда всё получится, — призналась МакSим в эфире программы «Шоу Воли».
После того как МакSим победила алкоголизм, к ней вновь вернулась былая популярность. Певица регулярно появляется на стадионе «Спартака», чтобы вместе с футбольными фанатами спеть песню «Знаешь ли ты», которая стала неофициальным гимном красно-белых.
Танцы, просекко и странные выходки: что не так с Волочковой?
Впервые танцовщицу Анастасию Волочкову заподозрили в злоупотреблении алкогольных напитков в 2019 году. Танцовщица несколько раз давала интервью и выходила в свет в состоянии, похожем на опьянение.
Хотя в программе «Алёна, блин» балерина отмечала, что она была не пьяной, а просто сильно уставшей.
— Я могу совершенно спокойно обходиться без спиртного. Хочу — пью своё просекко, хочу — не пью. У меня рука постоянно к алкоголю не тянется, так как, если бы она тянулась, я бы не смогла в балетном зале крутиться, — заявляла Волочкова.
Но внешность некогда известной балерины претерпевает изменения, которые многие поклонники связывают именно со злоупотреблениями.
Без работы, с бутылкой: тёмная полоса и победа Екатерины Варнавы.
Актриса и юмористка Екатерина Варнава призналась, что страдала бытовым алкоголизмом. Это произошло после того, как она осталась без работы. Артистка не только пристрастилась к алкоголю, но и поправилась на 25 килограммов. Варнава ежедневно выпивала по бокалу вина, чтобы лучше спать, но вскоре её затянуло. Она обратилась за помощью и справилась с недугом.
— В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных и душевных. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм, — призналась актриса в подкасте «Серёжа и микрофон».
Пьяная на съёмках: как алкоголь разрушил карьеру Догилевой.
Известная актриса и режиссёр Татьяна Догилева сильно пострадала из-за регулярного распития спиртных напитков. После волны популярности в 2000-х её перестали приглашать на съёмки. Всё из-за того, что артистка могла сорвать рабочий процесс или не явиться на площадку, находясь в нетрезвом виде.
— Я не кричу на каждом углу, что у меня были отношения с алкоголем, но это не секрет. Да, я пила, но, надеюсь, мой пример покажет многим женщинам, что и из этого состояния есть выход. Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съёмки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого их приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у меня есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я всё глубже погружалась в эту трясину, — откровенничала Догилева в интервью «КП».
Звезда кино была вынуждена обратиться к врачам, которые видели состояние ломки актрисы. Только с их помощью она поборола зависимость и вновь вернулась на экраны.
Смерть, срок и выход: за что Ефремов заплатил четырьмя годами.
За свою пагубную привычку популярный актёр Михаил Ефремов сильно поплатился. Артист, находясь в нетрезвом виде, стал 8 июня 2020 года участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб мужчина. Ефремов попал в колонию и вышел на свободу спустя четыре года заключения.
— Я подбухиваю, так жёстко не бухаю потому, что работы много. У меня нет запоев. Я пью два дня и отравляюсь. Это отрава! Запой — это когда утром выпиваешь, чтобы тебе плохо не было, и тебе лучше становится. А я на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница, — так характеризовал себя в 2018 году Михаил в интервью Юрию Дудю*.
Пример Ефремова показывает всем, что может случиться, когда пьяным садишься за руль.
Пьяные концерты и признание: как Билан едва не потерял карьеру.
Концерты Димы Билана в Казахстане и Самаре вызвали много обсуждений в Сети. Дело в том, что певец вышел на сцену пьяным. А позже признался, что у него проблемы с алкоголем.
— Да, я выпиваю, но моё лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю, — заявил Билан в интервью Ксении Собчак.
Певец нашёл специалиста, который помог ему побороть зависимость. Сейчас он не употребляет спиртное.
Как Лепс чуть не потерял голос из-за разгульного образа жизни.
Ещё один певец, который признался в проблемах с алкоголем, это Григорий Лепс. В 2022 году он сорвал концерт в Санкт-Петербурге, неожиданно уйдя за кулисы. Многие уверены, что причиной этого стало его нетрезвое состояние. Ведь сразу после отменённого концерта Лепс устроил драку в местном баре. И лишь год спустя Лепс признался, что подвержен пагубной привычке.
— Пьяным я бываю в крайней степени редко. Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно. Слишком много нажито болячек — следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, порой наливают друзья, но пьют они сами, — рассказывал Лепс журналистам Aif.ru.
При этом он, понимая все последствия, не стремится полностью отказаться от алкоголя. «Некоторые считают, что я пьяница. Не хочу разочаровывать людей. Пить не брошу, курить не перестану», — с сарказмом заявлял Лепс в эфире Пятого канала.
«Я опустила себя на дно»: как Гузеева 7 лет пила и смогла остановиться.
Ведущая программы «Давай поженимся» и актриса Лариса Гузеева в молодости пристрастилась к алкоголю из-за влияния первого супруга. Спустя семь лет «весёлой» жизни Гузеева решила взяться за себя и встать на правильный путь.
— Я на себя в зеркало не могла смотреть. Я сама себя на это дно опустила. Но я такой человек: если пить — значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего. Я больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой. Но я для этого что-то делаю, — разоткровенничалась ведущая в шоу «Давай поженимся».
Артистка закодировалась и больше не испытывает проблемы с алкоголем.
Как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» сама не могла уснуть без бутылки.
Известная ведущая Татьяна Судец, которую многие знают как тётю Таню из детской программы «Спокойной ночи, малыши», тоже страдала алкоголизмом. Однажды она из-за затуманенного спиртным разума чуть не проиграла все деньги в игровых автоматах.
— Я была уверена, что он изменится. И я старалась, делала всё, чтобы он бросил. Он кодировался. Но таким людям нельзя помочь. Это не лечится. А я пила вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось. Но в итоге я просто ушла от него. Мы не разводились. Он умер от сердечной недостаточности через год после этого. Мне до сих пор его жаль. Ему было всего 49 лет, — рассказывала телеведущая в программе «Секрет на миллион».