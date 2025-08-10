Бухали, жгли, каялись: истории российских звёзд, которые смогли завязать

— Я была уверена, что он изменится. И я старалась, делала всё, чтобы он бросил. Он кодировался. Но таким людям нельзя помочь. Это не лечится. А я пила вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось. Но в итоге я просто ушла от него. Мы не разводились. Он умер от сердечной недостаточности через год после этого. Мне до сих пор его жаль. Ему было всего 49 лет, — рассказывала телеведущая в программе «Секрет на миллион».