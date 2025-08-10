В США заподозрили Китай в копировании технологий НЛО

Американский инженер в сфере аэрокосмических технологий Сальваторе Паис заявил, что Китай, вероятно, разрабатывает технологии, схожие с теми, которые, по его предположению, имеют внеземную природу. Об этом информирует The Times.
Ранее Паис получил патент ВМС США на аппарат, способный, по его утверждению, достигать сверхсветовой скорости. Эта концепция вызвала интерес у приверженцев теорий об НЛО, усмотревших в ней подтверждение доступа американских военных к технологиям инопланетных аппаратов. Паис заявлял, что принцип действия основан на его теоретическом эффекте, который, по его мнению, может использоваться и в устройствах внеземных цивилизаций.
Инженер пришел к выводу о возможных аналогичных разработках в КНР после изучения публикации китайских исследователей в журнале IEEE Transactions on Plasma Science. В статье «Устройство плазменного сжатия для термоядерного синтеза» он обнаружил сходство с собственными концепциями.
При этом работы Паиса не получили признания в научных кругах и не были подтверждены экспериментально. Тем не менее, в 2019 году ВМС США выделили средства инженеру в размере 508 тысяч долларов на реализацию проекта генератора мощного электромагнитного поля.
