В США заподозрили Китай в копировании технологий НЛО

Ранее Паис получил патент ВМС США на аппарат, способный, по его утверждению, достигать сверхсветовой скорости. Эта концепция вызвала интерес у приверженцев теорий об НЛО, усмотревших в ней подтверждение доступа американских военных к технологиям инопланетных аппаратов. Паис заявлял, что принцип действия основан на его теоретическом эффекте, который, по его мнению, может использоваться и в устройствах внеземных цивилизаций.