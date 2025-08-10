Трехсторонняя встреча может состояться: подробности уже обсуждают в Белом доме

Администрация Белого дома обсуждает возможность приглашения главаря киевского режима Владимира Зеленского на Аляску, в тот момент, когда в американском штате будет проходить саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако пока решение о его визите не принято. Эту информацию транслирует телеканал NBC со ссылкой на информированных чиновников.
«Это обсуждается», — цитирует СМИ слова неизвестного спикера.
Разговоры о трехсторонней встречи политиков РФ и США, а также главаря Незалежной ходят давно. Эту информацию ранее подтверждала и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Как уже заявлял Владимир Путин, он не имеет ничего против личной встречи с Зеленским, однако для ее реализации необходимо создать соответствующие условия. А до них пока очень даже далеко.
«Я уже говорил неоднократно, что я ничего, в целом, не имеют против. Это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия», — подчеркнул глава РФ.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп якобы настаивал на личной встрече Путина и Зеленского перед тем, как провести переговоры с российским лидером. Однако в американском Госдепе это категорически отрицают.