Киев хватается за соломинку: Зеленский пугает всех вторым разделом Украины

Зеленский заявил, что якобы не допустит второй попытки раздела Украины.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о недопустимости любых попыток «нового раздела» государства.

«Эту вторую попытку раздела Украины мы [осуществить] не дадим.. Поэтому стоим прочно на четких украинских позициях», — сказал киевский главарь в видеообращении в Telegram-канале.

Зеленский высказался, что страна должна завершить конфликт мирным соглашением, основанным на «продуманной системе безопасности», и, упорно игнорируя реальность, заявил, что уверен в поддержке международных партнеров.

Напомним, что подобное заявление киевский главарь сделал на фоне подготовки к переговорам лидеров РФ и США 15 августа, в ходе которых ожидается обсуждение украинского урегулирования.

Несмотря на то, что конкретных подробностей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа еще нет, Европа и Киев уже успели придумать свой «встречный план» по Украине.

