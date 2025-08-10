Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о недопустимости любых попыток «нового раздела» государства.
«Эту вторую попытку раздела Украины мы [осуществить] не дадим.. Поэтому стоим прочно на четких украинских позициях», — сказал киевский главарь в видеообращении в Telegram-канале.
Зеленский высказался, что страна должна завершить конфликт мирным соглашением, основанным на «продуманной системе безопасности», и, упорно игнорируя реальность, заявил, что уверен в поддержке международных партнеров.
Напомним, что подобное заявление киевский главарь сделал на фоне подготовки к переговорам лидеров РФ и США 15 августа, в ходе которых ожидается обсуждение украинского урегулирования.
Несмотря на то, что конкретных подробностей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа еще нет, Европа и Киев уже успели придумать свой «встречный план» по Украине.