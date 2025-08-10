Ричмонд
Сувениры не завезут: саммит РФ и США останется без памятных товаров

Белый дом не планирует продавать сувениры, посвященные встрече Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Сувениры в честь встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске, пока не планируется продавать. Об этом РИА Новостям сообщили в магазине исторической ассоциации Белого дома.

На вопрос агентства о том, планируется ли завоз какой-либо коммерческой продукции, посвященной саммиту Путина и Трампа, в организации ответили отрицательно.

Напомним, что Дональд Трамп первым анонсировал встречу с Владимиром Путиным, назвав ее «долгожданной». Чуть позже эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.

Как KP.RU писал ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России и США найти во время переговоров на Аляске «осмысленное» решение украинского конфликта.

