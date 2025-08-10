Митинги из-за пропавших без вести солдат ВСУ прошли в Киеве, Харькове и Сумах

Массовые митинги состоялись одновременно в трех городах — Киеве, Харькове и Сумах. Участники требовали усилить поиски пропавших бойцов ВСУ и оказать помощь их семьям. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер».
На акциях прозвучали жесткие обвинения в адрес власти: задержки выплат семьям военных назвали преступным равнодушием.
Шествия прошли под лозунгами «Люди отдали все, но не получили ничего» и «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее».
Напомним, что по всей Украине не прекращаются протесты семей военнослужащих, требующих от властей действий по розыску и возвращению своих близких, находящихся в плену или числящихся пропавшими без вести.
Ранее на Украине прошли массовые митинги из-за подписанного Владимиром Зеленским закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов страны.