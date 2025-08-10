День физкультурника предложили сделать официальным праздником

В беседе с РИА Новости Корсунов рассказал, что исторически этот праздник имеет глубокие корни: он отмечается ежегодно во вторую субботу августа с 1939 года, но, несмотря на устоявшуюся традицию, юридически он до сих пор не имеет статуса официальной памятной даты России. А между тем, как считает общественник, значение физической культуры и массового спорта сложно переоценить.