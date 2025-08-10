Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: Вашингтон обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску

В настоящее время США сосредоточены на планировании встречи с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Соединённых Штатов обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от американских чиновников. В материале подчёркивается, что окончательного решения о данном визите ещё не принято.

«Это обсуждается», — сказал один из чиновников.

Кроме того, собеседники телеканала заявили, что президент США Дональд Трамп Президент открыт для трёхстороннего саммита с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Зеленским. При этом в настоящее время американская сторона сосредоточена на планировании встречи с Путиным.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский окончательно обезумел в связи с предстоящей встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше