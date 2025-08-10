NBC: Вашингтон обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску

Кроме того, собеседники телеканала заявили, что президент США Дональд Трамп Президент открыт для трёхстороннего саммита с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Зеленским. При этом в настоящее время американская сторона сосредоточена на планировании встречи с Путиным.