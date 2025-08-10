NBC: Вашингтон обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску

Администрация Соединённых Штатов обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от американских чиновников. В материале подчёркивается, что окончательного решения о данном визите ещё не принято.
«Это обсуждается», — сказал один из чиновников.
Кроме того, собеседники телеканала заявили, что президент США Дональд Трамп Президент открыт для трёхстороннего саммита с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Зеленским. При этом в настоящее время американская сторона сосредоточена на планировании встречи с Путиным.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский окончательно обезумел в связи с предстоящей встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.