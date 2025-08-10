Российских туристов предупредили о новшествах въезда в Израиль

Россия, планирующих поездку в Израиль с целью туризма, проинформировали о новых правилах въезда. Подробности о нововведении пояснили в Министерстве туризма.
Во избежание затруднений потребуется заранее оформить электронное разрешение ETA-IL.
Так, за первые шесть месяцев Израиль посетили 35,2 тыс. граждан России. 8% не оформили разрешение на въезд, хотя прибыли в страну не на российских авиалайнерах. Нововведение вступило в силу с 1 января.
Представитель ведомства Ксения Воронцова охарактеризовала оформление ETA-IL как простую и обязательную процедуру.
Туристы, пренебрегающие требованием, столкнутся на границе с задержками и прочими сложностями. Рекомендуется урегулировать все формальности заблаговременно. Для этого предусмотрено два варианта: через VFS Global или Управление народонаселения и миграции. Стоимость в обоих случаях фиксирована и составляет 25 шекелей. Дополнительно может взиматься сервисный сбор.
Ранее директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что официальные рекомендации гражданам РФ воздерживаться от визитов в Израиль отменены на фоне определённой стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, в условиях текущей нормализации ситуации в регионе ограничений для посещения Израиля в настоящее время нет.
При этом Климов подчеркнул, что российским гражданам, находящимся в Израиле, следует избегать посещения зон, граничащих с Сирией и Ливаном, а также территорий вблизи сектора Газа.
