В ЕС приняли декларацию с обращением к Трампу: «Защитите жизненные интересы Украины и Европы»

Глава Европейской комиссии (ЕК) и лидеры Евросоюза очень обеспокоены предстоящим саммитом России и США. Настолько, что призвали президента США Дональда Трампа переговорах с главой России Владимиром Путиным защищать «жизненные интересы Украины и Европы». Для этого еврочиновники даже не поленились принять совместную декларацию. Об этом стало известно в воскресенье, 10 августа, после опубликования документа.