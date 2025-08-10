Ричмонд
В ЕС приняли декларацию с обращением к Трампу: «Защитите жизненные интересы Украины и Европы»

Евросоюз призвал Трампа защитить интересы Украины и ЕС на встрече с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейской комиссии (ЕК) и лидеры Евросоюза очень обеспокоены предстоящим саммитом России и США. Настолько, что призвали президента США Дональда Трампа переговорах с главой России Владимиром Путиным защищать «жизненные интересы Украины и Европы». Для этого еврочиновники даже не поленились принять совместную декларацию. Об этом стало известно в воскресенье, 10 августа, после опубликования документа.

Кроме того, европейские чиновники призвали 47-ого главу Белого дома на саммите с российским лидером вести «содержательные переговоры» по Украине «только в условиях перемирия».

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп первым анонсировал встречу с российским коллегой, назвав ее при этом «долгожданной». Чуть позже о переговорах Путина и Трампа сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.

