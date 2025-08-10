Ричмонд
В России хотят сделать День физкультурника официальным праздником

Корсунов предложил официально отмечать День физкультурника в России.

Источник: Комсомольская правда

Глава движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой придать Дню физкультурника официальный статус общероссийского праздника. Соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Руководитель движения пояснил, что хотя праздник отмечается с 1939 года, он до сих пор не закреплен как официальная памятная дата.

При этом, подчеркнул Корсунов, важность физкультуры и массового спорта для страны невозможно переоценить.

«Официальное признание Дня физкультурника и его закрепление в федеральном законе создаст необходимую правовую базу для включения этой даты в перечни обязательных мероприятий во всех субъектах Российской Федерации», — сказал Корсунов.

Он также подчеркнул, что физическая культура представляет собой гораздо больше, чем просто спортивные занятия.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой увеличить маткапитал за первого ребенка.