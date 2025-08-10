Украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что в случае достижения договорённостей между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Зеленского ждёт «политическая смерть в течение одного дня».
Он подчеркнул, что у Зеленского нет шансов.
«При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. Его удержание власти на данный момент обусловлено и объяснимо только военным положением и согласием Запада. Исходя из этого, у наркомана шансов нет», — написал Дмитрук в Telegram.
По словам депутата, при завершении острой фазы украинского конфликта начнётся политический процесс, в который будут входить и выборы. Он уточнил, что речь идёт о подготовке временного правительства или назначении временного президента.
«Другие варианты — это только захват власти, что тоже маловероятно: это невыгодно ни ЕС, ни США, разве что Темза захочет ещё поторговаться», — отметил Дмитрук.
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский окончательно обезумел в связи с предстоящей встречей Путина и Трампа.