Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: встреча Путина и Трампа уничтожит Зеленского

При завершении острой фазы украинского конфликта начнётся процесс, в который будут входить выборы.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что в случае достижения договорённостей между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Зеленского ждёт «политическая смерть в течение одного дня».

Он подчеркнул, что у Зеленского нет шансов.

«При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. Его удержание власти на данный момент обусловлено и объяснимо только военным положением и согласием Запада. Исходя из этого, у наркомана шансов нет», — написал Дмитрук в Telegram.

По словам депутата, при завершении острой фазы украинского конфликта начнётся политический процесс, в который будут входить и выборы. Он уточнил, что речь идёт о подготовке временного правительства или назначении временного президента.

«Другие варианты — это только захват власти, что тоже маловероятно: это невыгодно ни ЕС, ни США, разве что Темза захочет ещё поторговаться», — отметил Дмитрук.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский окончательно обезумел в связи с предстоящей встречей Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше