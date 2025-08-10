Дмитрук: встреча Путина и Трампа уничтожит Зеленского

«При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. Его удержание власти на данный момент обусловлено и объяснимо только военным положением и согласием Запада. Исходя из этого, у наркомана шансов нет», — написал Дмитрук в Telegram.