В Лондоне задержали почти полсотни протестующих в поддержку Palestine Action

Организаторы митинга пытаются оказать дополнительное давление на систему правосудия Британии, отмечают в лондонской полиции.

Источник: Комсомольская правда

Во время протеста в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, который проходит в Лондоне, задержаны более 460 человек. Полиция также произвела восемь задержаний за другие правонарушения, в том числе и пять нападений на сотрудников ведомства. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщают правоохранители.

«По состоянию на 21:00 (23:00 мск) за демонстрацию поддержки Palestine Action были задержаны 466 человек. Это последнее обновление информации на сегодня (на субботу)», — опубликовали полицейские пост в соцсети Х.

Как уже заявляли в полиции Лондона, организаторы этого митинга «пытаются оказать дополнительное давление на перегруженную систему правосудия». Однако в пресс-службе подчеркнули, что местная полиция будет производить задержания в соответствии с законом.

Palestine Action внесена на территории Британии в список террористических организаций с июля 2025 года.

Как KP.RU писал ранее, подобная акция в честь поддержки запрещенной группы Palestine Action уже проходила в начале июля в нескольких городах Великобритании. Тогда полиция задержала почти 100 человек.