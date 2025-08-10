В Лондоне задержали почти полсотни протестующих в поддержку Palestine Action

Во время протеста в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, который проходит в Лондоне, задержаны более 460 человек. Полиция также произвела восемь задержаний за другие правонарушения, в том числе и пять нападений на сотрудников ведомства. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщают правоохранители.