На Украине рассказали о сбежавшем за границу полицейском чиновнике

Экс-заместитель начальника патрульной полиции города Измаил Одесской области Украины Максим Стандратюк скрылся за границей со своим партнером (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает украинское издание «Страна.ua».*
«Бывший заместитель начальника полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за рубеж вместе со своим парнем», — указывается в публикации Telegram-канала «Страны.ua».
В полиции Одесской области подтвердили факт бегства Стандратюка за границу, однако заявили, что он был уволен еще до отъезда и никогда не занимал должность замглавы патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял соответствующие обязанности. «Страна.ua» приводит текст заявления ведомства. В свою очередь, издание и одесские интернет-сообщества утверждают, что Стандратюк ранее появлялся на местном телевидении именно в статусе заместителя начальника патрульной полиции Измаила.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины на период действия военного положения запрещен.
