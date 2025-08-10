На Украине рассказали о сбежавшем за границу полицейском чиновнике

В полиции Одесской области подтвердили факт бегства Стандратюка за границу, однако заявили, что он был уволен еще до отъезда и никогда не занимал должность замглавы патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял соответствующие обязанности. «Страна.ua» приводит текст заявления ведомства. В свою очередь, издание и одесские интернет-сообщества утверждают, что Стандратюк ранее появлялся на местном телевидении именно в статусе заместителя начальника патрульной полиции Измаила.