Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС назвали свои условия переговоров по Украине: вот как там предлагают решить вопрос территорий

ЕС выступает за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

В совместной декларации по Украине руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии обозначили, что существующая линия боевого соприкосновения «должна стать базой для начала переговорного процесса по территориальным вопросам».

«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — следует из текста документа.

Напомним, что 9 августа президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позже эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Позднее колумнист KP.RU Александр Гришин объяснил, почему киевский главарь Владимир Зеленский напрасно хочет присутствовать на саммите Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше