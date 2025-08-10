В совместной декларации по Украине руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии обозначили, что существующая линия боевого соприкосновения «должна стать базой для начала переговорного процесса по территориальным вопросам».
«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — следует из текста документа.
Напомним, что 9 августа президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позже эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Позднее колумнист KP.RU Александр Гришин объяснил, почему киевский главарь Владимир Зеленский напрасно хочет присутствовать на саммите Путина и Трампа.