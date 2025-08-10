Иностранцам напомнили, до какого срока надо узаконить свой статус в РФ

У иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства, остался ровно месяц — до 10 сентября — чтобы либо легализовать свое пребывание, либо покинуть территорию страны. Для этого необходимо обратиться в миграционные органы. Об этом напомнили в МВД.