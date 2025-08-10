Иностранцам напомнили, до какого срока надо узаконить свой статус в РФ

У иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства, остался ровно месяц — до 10 сентября — чтобы либо легализовать свое пребывание, либо покинуть территорию страны. Для этого необходимо обратиться в миграционные органы. Об этом напомнили в МВД.
Речь идет о лицах, включенных в специальный реестр контролируемых лиц — иностранных граждан и апатридах, утративших законные основания для пребывания в РФ. По данным на середину июня, в этом списке числилось свыше 800 тысяч человек.
Ведомство подчеркивает, что 10 сентября 2025 года — окончательный срок для урегулирования статуса. Украинские граждане с постоянной регистрацией на Украине могут получить ВНЖ или сразу подать на российский паспорт.
Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме, когда аферисты рассылают водителям письма под видом сообщения от сотрудников ГИБДД.