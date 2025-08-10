Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения

Перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически — никуда обращаться не нужно. Если пенсионер снова устроится на работу, повышенная пенсия за ним сохранится. Главное, чтобы перерыв был не менее одного месяца, иначе в Социальном фонде не успеет появиться запись о выходе на пенсию.