Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Для получения максимальной пенсии после увольнения необходимо соблюсти ряд условий, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Так, лучше уволиться в конце календарного месяца — в этом случае он весь засчитывается, как рабочий, и переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций осуществляется быстрее.
«Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение», — объясняет юрист.
Перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически — никуда обращаться не нужно. Если пенсионер снова устроится на работу, повышенная пенсия за ним сохранится. Главное, чтобы перерыв был не менее одного месяца, иначе в Социальном фонде не успеет появиться запись о выходе на пенсию.