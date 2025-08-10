Ричмонд
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России

Депутат Говырин: средняя пенсия в России составляет 23,5 тысячи рублей в месяц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Средняя пенсия в России сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год работы может принести до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей», — сказал Говырин.

По его словам, сумма баллов умножается на этот показатель и к ней прибавляют фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей.

«На итоговое значение влияют длительность официального стажа и величина отчислений в Социальный фонд, ведь за каждый год работы полагаются дополнительные баллы», — рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что специальные надбавки получают жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов, а некоторые категории граждан — по инвалидности или потере кормильца — рассчитывают свои выплаты по отдельным правилам, учитывающим особенности их ситуации.

«Кроме того, в январе и августе проводится перерасчет для тех, кто продолжает трудиться: к уже существующей выплате добавляются баллы за прошедший год работы. Все эти параметры вместе определяют реальную сумму, которую получают пенсионеры», — заключил он.

